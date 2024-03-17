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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Şampiyon olacağız - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: Şampiyon olacağız

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2 gol attığı ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Deneyimli forvet, şampiyonluğa inandığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:27
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        "Şampiyon olacağız"
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        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, şampiyonluğa inandığını belirtti.

        Mücadeleyi değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

        "BU FORMA İLE GOLLER ATMAK ONUR"

        Attığı 2 gole değinen Icardi, "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." yorumunu yaptı.

        "TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

        Arjantinli oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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