Mavi Balina nedir soruları bir kez daha gündemde. Bunun sebebi ise Van'da ve İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki iki çocuğun iddiaya göre Mavi Balina oyunun etkisinde kalarak hayatlarına son vermesi oldu. Rusya'da başlayan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayına neden olan Mavi Balina ailelerin kabusu oldu. Genellikle internet düşkünlüğü olan 12-15 yaş aralarındaki gençleri etkisi altına alan Mavi Balina ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

MAVİ BALİNA NEDİR

"Mavi Balina Challenge" olarak da bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bir internet oyunudur. İddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir. Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını belirmiştir.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDEN İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR?

Mavi Balina oyunu kullanıcılarını tehdit ederek intihar etmesi isteniyor. Oyun, tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor.

MAVİ BALİNA OYUNUNU KİM KURDU?

2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, 21 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin, çıkarıldığı son duruşmada, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımladı.

50 güne yayılmış çeşitli görevlerden oluşan "oyunda", gençlere, kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor.

Son "görev" olarak ise kendi hayatlarına son vermeleri isteniyor.

Rusya'nın St Petersburg kentinde bir cezaevinde tutulan Budeikin, 16 genç kızı bu yolla intihara sürüklemekle suçlanıyor.

Ancak BBC'nin yaptığı araştırma, söz konusu oyunla "yönetici" kimliği ile ilişkide olan başka kişilerin de bulunduğunu ortaya koydu.