Mavi dolunayın burçlara etkisi nedir? Sorusu geçtiğimiz gün gerçekleşmesinin ardından merak konusu oldu. Nadir gerçekleşen bir doğa olayı olan Mavi Dolunay burçları da etkiliyor. İşte, mavi dolunayda burçlara etkileri...

KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sizin için harika bir dolunay söz konusu olacak. Maddi konforunu oluşturacak gelişmeler gündeminde olabilir. Lüks ihtiyaçlarını karşılayabilecek konulara yöneliminiz artabilir. Beklediğiniz maddi projeler kazançlı bir şekilde değer kazanabilir. Kayıplarınızı da kazançlı bir şekilde tanzim etmenin zamanı geldi. Borçlarını önemli ölçüde yapılandıracağın fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devlet ve hukuksal işlerinizde önemli gelişmeler olurken, terfi ve kariyerde yükselmek durumunuz mümkün. Üst yöneticilerinizle irtibat içerisinde olun. Geçmişte bir ilişkiniz yeniden şaşırtıcı bir boyut kazanabilir.

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞALAR



Çevreniz tarafından göründüğünüz yön kendi bilinçaltınızda büyük bir değişime uğrayabilir. Bu dolunay ile ilişkilerinizde sıkı bir değişim yapma kararı alabilirsin. İlişkilerine dair davranışlarında artık önemli bir netlik kazanmalısın. Bu dolunay sonrası hayatında kararsızlık durumu söz konusu bile olmamalıdır. Hayat tarzını değiştirecek önemli başlangıçlar da gündemin de olabilir. Şanslı tanışmalar yalnız olanlarınızın başını döndüreceğe benziyor. İş değişikliği yapmanız veya terfi almanız söz konusu olacak. Eski düşmandan dost olmaz. Bunu bir kenara yazın.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER



Hayatında gözlemleyemediğin ya da görmezden geldiğin bazı konularla yüzleşebilirsin. Uzun zamandır sizi sıkan bir problem şanslı bir şekilde çözümlenebilir. Gizli kalan bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı şeyleri kontrol edemeyebilirsiniz. Şartları zorlamayın. Özgürlüğünüzü engelleyen konu ve olaylar bir olayla son bulabilir. Yalnız kalıp biraz daha olayların dışına çıkıp düşünmen gereken bir süreç içindesin. Olayları daha tarafsız değerlendirmelisin. Dedikodusal olaylara dikkat etmelisiniz. Ruhunuzu dinlendirmeli ve daha sakin ilerlemelisiniz.

YENGEÇLER VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatınıza yeni insanlar ve yeni dostluklar da dâhil olurken bazı arkadaşlıklarınızı da bitirebilirsiniz. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Bir dileğinize veya umudunuza kendinizi daha yakın hissedebilir ve olayların bu yönde gelişmesini deneyimleyebilirsiniz. Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsiniz. Aşk hayatınızda gelişen sürpriz gelişmeler artık önüne geçilemez noktada olabilir. Bunu yönetmek elinizde olacak. Artık özgürleşin ve cesur olun. Duygularınızı ortaya koyun ve sevginizin peşinden koşmaktan korkmayın. İş hayatınızda sürpriz bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bu durum sizi kaygılandırmasın. Kayıp gibi görünen bir şey büyük bir kazanım haline dönüşecek.

ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLANLAR

Kariyerinizle ilgili sizi engelleyecek koşullara karşı mücadele vermeniz gerekebilir. Üstlerinizle olan iletişimlerine dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Üzerinizde baskı oluşturan bazı konular yeniden gündemine gelirken yeni bir kariyer arayışı içerisinde olabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz gereken bir durum söz konusu olabilir. Bu aşamada artık sorunlarınızı görmezden gelmemelisiniz. Çözüm odaklı olun. İlişkilerden yana şansınızı bu dolunayda fazla zorlamayın. Birden ayrılma kararı ya da birden vazgeçme isteği içinde olabilirsiniz. Dürtüsel olmayın. Değişmeniz gerektiğini ve değişebileceğinizi kendinize fısıldayın.

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Hayata dair önemli anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Hayata karşı olan bazı felsefi yaklaşımlarınızda değişiklikler olabilir. Genel yargılarınız değişebilir. Seyahatleriniz ve uluslararası projelerinizle ilgili önemli fırsatlar ve sonuçlar yaşayabilirsiniz. Öğrenci olan Başaklar eğitim hayatıyla ilgili önemli seçimler yapmak durumunda kalabilirler. Din ve ahlaki öğretilere olan inancınız farklı bir şekil alabilir. Yer değiştirme veya taşınma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Her şeyin bir nedeni olduğu gibi bunu yaşamamızda bir nedeni varmış diyebilirsiniz.

TERAZİLER VE YÜKSELEN TERAZİLER



Yaşamın değerleri arasında düşünceleriniz şekillenecek. Hayatınızı dönüştürecek önemli konular gündeminizde olacak. Bitişler ve başlangıçlar hayatınızda önemli yer kaplayabilir. Bu dolunaydan sonra hayat sizlere eski olan değerlerinizi yıkmayı yerine yenisini inşa etmeyi öğretiyor olacak. Finansal anlamda da bazı ödemeleriniz sonlanabilir. Ortaklı gelirleriniz ve eşinizin finansal durumunu değiştirecek konular gündemde olabilir. İlişkiler ile ilgili şanslı bir dönem içine girebileceksiniz. Sabırlı olun. Beklenmedik harcamalara karşı önlem alın.

AKREPLER VE YÜKSELEN AKREPLER

İlişkilere dair yeni bir dönem başlayacak ve eski dönem bitiyor olacak. Unutamadığınız geçmişinize sünger çekebileceğiniz fırsatlar önünüze sunuluyor olacak. Evlilik teklifi alabilirler ve ilişkinize dair netlik kazanacağınız bazı konular gündeminde olabilir. Belki de aksine ayrılık kararı içinde olabilirsiniz ya da mutlu olmadığınız bir ilişki içinde çocuk sahibi olmayı deniyorsunuz. Bunun yanında finansal sorunlarını gidermek ve zaman kazanmak adına şanslı ortaklıklar kurulabilirsin. Bu dönemde başladığın finansal ortaklık girişimleriniz ilerleyen süreçlerde bazı çıkmazlar yaşayabilirsiniz. Temkinli olun.

YAYLAR VE YÜKSELEN YAYLAR



Gündelik yaşamınıza dair değişmesi gereken konular gündeminizde olabilir. Çalışma hayatınız, düzeniniz ve çalışma arkadaşlarınız kasımın ilk haftasında değişebilir. Ustalığınızı ispat edeceğiniz önemli gelişmeler ve şanslar yakalayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir. Bu tarihten itibaren sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sorumluluklarınızı hallederken gerekeni yapın asla şikayetçi olmayın. Devlet ile ilgili işlerinizin sonuca ulaşacağı ve beklemediğiniz gelişmeleri yaşayacağınız bir dolunay içindesiniz. Bunu avantaja çevirin.

OĞLAKLAR VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Aşk hayatında sürpriz ve sevindirici etkiler gündeminde olabilir. Uzun zamandır beklediğin adımları atarak bunları netliğe kavuşturuyor olacaksın. Hayattan keyif almak ya da yeni heyecanlar içerisine girmek isteyeceksin. Kontrol dışında bir ilişki hayatına giriş yapıyor olabilir. Bu seni endişelendirse de aslında yaşamana yeni bir heyecan katıyor olacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde önemli başarılara imza atabilirsiniz. Sanata, aşka, sevgiye olan ilginiz artabilir hobilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Bu size iyi gelecektir.

KOVALAR VE YÜKSELEN KOVALAR

Eviniz ve aileniz ile ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Ailenin üzerinize yüklemiş olduğu misyonları tamamlamanın mutluluğu içerisinde olabilirsiniz. Evinizde ve yaşadığınız alanda bu dönemde daha fazla huzur arayışı içerisinde olacaksınız. İçsel huzuru ailenizde yakalayacağınız önemli deneyimlerde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız alanı değiştirmeniz gündemde olabilir. Taşınmak ve gayrimenkuller üzerine seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sevildiğinizi hissedeceğiniz özel bağlar oluşturan deneyimler yaşayabilir, adımlar atabilirsiniz. Nereye ait olduğunuzu sorguluyorsunuz. Gerçekten ait olmadığınız yerde misiniz?

BALIKLAR VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yakın çevre iletişimleriniz ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konularda önemli başlangıçlar olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili eksik bıraktığınız konular tamamlanmak adına gündeminizde olabilir. Bu dönemde yakın arkadaşlarınızın güzel haberlerini alabilirsiniz. Kısa seyahatler ve davetler akraba ilişkileri önem kazanabilir. Hayatınıza dair vereceğiniz kararlarda artık bu dönemden sonra daha net olmalıdır. İş hayatınıza geri dönüş sizleri daha mutlu edecektir. Sorumluluklar ya da yakın çevrenizden, akrabalarınızdan alacağınız destek sizi şüphelendiriyor olabilir. Birilerine bağlı kalmak sizi özgür biri yapmıyor ama şuan içinde elden bir şey gelmiyor. Biraz sabırlı olun.

MAVİ DOLUNAY'DAN ETKİLENECEK BURÇLAR 2020

Boğa

Aslan

Akrep

Kova