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Mavi tik işaretli hesaba sahip olan kullanıcılar Twitter'a ödeme yapacak mı?

Elon Musk'ın, Twitter Blue özelliğinin aylık 8 Dolar olacağını açıklaması üzerine kullanıcılar; önceden alınan mavi tik işareti için ödeme yapıp yapmayacağını anlamaya çalışıyor. İşte, detaylar...

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  • Mavi tik işaretli hesaba sahip olan kullanıcılar Twitter'a ödeme yapacak mı?

    Twitter'ın el değiştirmesiyle beraber yeni konular da gündeme geliyor. Bunlardan ilki mavi tik işaretine sahip olan kullanıcıları ilgilendiriyor.

    Twitter'ın yani sahibi Elon Musk, mavi tik işaretini de içeren Twitter Blue özelliğinin aylık 8 Dolar olacağını paylaştı.

    Bunun üzerine akıllarda şu soru belirdi; mavi tik işaretine sahip hesaplar da bu ödemeye tabi tutulacak mı?
  • Mavi tik işaretli hesaba sahip olan kullanıcılar Twitter'a ödeme yapacak mı?

    TWITTER BLUE ÖZELLİĞİ AYLIK 8 DOLAR

    Twitter Blue özelliği hakkında yapılan açıklamalara göre; bu aboneliği kullanmak için her ay 8 Dolar ödeme yapmak gerekiyor.

    Bu aboneliğin içerisinde mavi tik işareti de var. Bu işareti kaybetmek istemeyen kullanıcılar, belirtilen miktarı ödemek zorunda.
  • Mavi tik işaretli hesaba sahip olan kullanıcılar Twitter'a ödeme yapacak mı?

    ÖNCEDEN ALINAN MAVİ TİK İŞARETİNİN BİR HÜKMÜ YOK

    Bu kapsamda; bir hesabın önceden mavi tik işareti almasının bir önemi yok. Kullanıcılar bu işareti korumak istiyorsa Twitter'a ödeme yapmak zorunda.

    Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar ancak her ülke için aynı fiyat olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi. Şu anda Türkiye için bu ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.

 

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