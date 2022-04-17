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Mayalı ve mayasız poğaça tarifleri

Ramazan ayında çorba ya da tatlı tariflerinin yanında poğaçalar da ilgi görüyor. Fırından çıkan sıcacık dereotlu poğaça, pastane poğaçası, susamlı kaşarlı poğaça ya da yulaflı sağlıklı poğaça tarifi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte hem lezzetli hem de pratik mayalı ve mayasız poğaça tarifleri...

HABERTURK.COM
  • 01
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    Ramazan günlerinde sahura ya da iftardan sonra çayın yanında yemek için poğaça tariflerine göz atmaya ne dersiniz? İşte mayalı ya da mayasız hamurdan yapılabilen pratik poğaça tarifleri...

    SUSAMLI KAŞARLI POĞAÇA İÇİN MALZEMELER

    Yarım çay bardağı ılık süt
    Yarım çay bardağı ılık su
    1 paket instant maya 
    1 tatlı kaşığı toz şeker
    1 çay bardağı zeytinyağı
    100 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
    1 adet yumurta
    1 tatlı kaşığı tuz
    4 su bardağı un
  • 02
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
    1 su bardağı beyaz peynir 
    Göz kararı maydanoz veya dereotu

    ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

    4 yemek kaşığı üzüm pekmezi
    4 yemek kaşığı su
    1/2 su bardağı susam
  • 03
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SUSAMLI KAŞARLI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Pastanede satılan susamlı poğaçalardan bol malzemeli ve az yağlı olan ev yapımı susamlı kaşarlı poğaça için ilk olarak ılık suyu, ılık sütü, toz şekeri ve mayayı geniş bir karıştırma kabında karıştırın ve mayalanmanın ilk aşaması için bekletin.

    Aktive olan maya karışımına yumurtayı, tuzu, zeytinyağı ve tereyağını ilave edip karıştırma işlemine devam edin. Son olarak unu karışıma azar azar ekleyip hamuru yoğurun. Hamurun üzerini streç film ya da bir bez ile kapattıktan sonra oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanması için bekletin.

    Poğaçanın iç harcı için ince doğranmış maydanozu, kaşar peynirini ve beyaz peyniri bir kapta karıştırın. Mayalanan poğaça hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Orta kısımlarına peynirli iç harçtan yerleştirdikten sonra kapatıp şekil verin. Hazırladığınız poğaçaları önce üzüm pekmezli suya, sonra susama batırın. Poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve son mayalanma işlemi için 15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...
  • 04
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    PASTANE POĞAÇASI PÜF NOKTALARI

    Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran bir sır var. İki poğaçayı tadan herkes bunu anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahlep ve katı yağ... Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde edersiniz. Pastane poğaçasının diğer sırrı ise mayasında gizli. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifteki gibi olması gerekiyor. Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da önemli.
  • 05
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    PASTANE POĞAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 paket yaş maya
    1 çay bardağı süt
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 çay kaşığı mahlep
    1 yemek kaşığı şeker
    1 çay bardağı sıvı yağ
    2 yumurta
    2 çorba kaşığı şeker
    Aldığı kadar (3-4 bardak) un
  • 06
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    PASTANE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

    Pastane poğaçası yaparken tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tarifi uygulamak için öncelikle ılık süt ile mayayı bir kasede karıştırın. Üzerine sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyerek karıştırmayı sürdürün. Bir yumurta, mahlep, şeker, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamurunuz yumuşak olacak, o nedenle unu azar azar ekleyin. Hamurunuzun yoğrulma işlemi bitince 1 saat kabarması için dinlenmeye bırakın. Hamurunuz bir saatin sonunda 2 katı kadar kabarmış olmalı. Hamurunuz kabarınca yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yuvarlak şekiller vererek dizin. 10 dakika tepside bekletip biraz daha kabarmasını bekledikten sonra üzerine bir yumurta sarısını sürün. Fırında üzeri kızarıp biraz daha kabaracak. Şekil verirken poğaçaların arasında boşlukları buna göre ayarlayın. Poğaçanızı sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun...
  • 07
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    DEREOTLU EV POĞAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    3 yemek kaşığı tereyağı
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    1 çay bardağı yoğurt
    3 su bardağı un
    1 yumurta
    1 paket kabartma tozu
    1 yemek kaşığı sirke
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı toz şeker
    1 demet dereotu
    200 gr beyaz peynir

    ÜZERİ İÇİN

    1 yumurta sarısı
    Ay çekirdeği, susam ya da çörek otu
  • 08
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    DEREOTLU EV POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

    Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini (hamur hafif ele yapışacak) ayarlayın. Hamuru iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirmenizi öneririz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu, susam ya da ay çekirdeği serpip önceden ısıtılmış 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilerseniz beyaz un yerine tam buğday unu da tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.
  • 09
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    BAYATLAMAYAN MAYALI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    Eğer yaptığınız poğaçanın yumuşaklığını kaybetmeden uzun süre puf puf kalmasını istiyorsanız mayalı poğaça tarifine bakabilirsiniz. Puf gibi kabaran hamuruyla uzun süre yiyebileceğiniz bayatlamayan poğaça tarifiyle karşınızdayız. Peynir, zeytin, kıyma patates gibi dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayacağınız bu enfes lezzet ağzınızda adeta eriyip gidecek.

    1 adet yumurta
    Yarım su bardağı yoğurt
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    3/4 su bardağı ılık süt
    1/4 su bardağı ılık su
    Yarım paket yaş maya (21 gram)
    Yarım yemek kaşığı toz şeker
    3,5 su bardağı un
    Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 10
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    İÇİ İÇİN MALZEMELER

    300 gram az yağlı beyaz peynir
    1/4 demet maydanoz

    ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

    1 adet yumurta sarısı
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 tatlı kaşığı çörek otu veya susam

    BAYATLAMAYAN MAYALI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Ilık süt ve suyu geniş bir karıştırma kabına alın. Yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin. Maya tamamen eridikten sonra zeytinyağı, yumurta, tuz ve yoğurdu katın. Tüm malzemeyi elinizle karıştırın. Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.

    Ele yapışmayacak ve yumuşak kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini temiz ve nemli bir bezle kapatıp 50 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
  • 11
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    İç harç için; rendelenmiş az yağlı beyaz peyniri karıştırın. Maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Arzu ettiğiniz baharatları ilave edin. Mayaladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde açın. Orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan biraz katıp yuvarlayarak kapatın.

    Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısıyla tereyağını sürün. Tepsi içeresinde mayalanması için 10-15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış olduğunuz 180 derecede 30 dakika kadar pişirin. Sevdiklerinizle birlikte çay demleyerek afiyetle yiyin.
  • 12
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    KABARTMA TOZLU MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    Eğer maya bulmakta güçlük çekiyorsanız kabartma tozuyla enfes bir poğaça elde edebilirsiniz. Poğaçanın hamuru eğer yumuşak gelirse üzülmeyin. Zaten ele yapışır bir hamur yapmanız gerekiyor. İşte kabartma tozlu poğaça tarifi için malzemeler...

    2 su bardağı yoğurt
    1 adet yumurta beyazı
    1 su bardağı sıvı yağ
    1 tatlı kaşığı sirke
    1 çay kaşığı toz şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    5 su bardağı un
    1 tatlı sirke
    2 paket kabartma tozu
  • 13
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    KABARTMA TOZLU MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Derin bir kaba unu boşaltıp ortasını açın. Yoğurt, yumurta ve sıvı yağını ekleyip karıştırın. Ardından sirke, tuz, toz şeker ve son olarak kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu en az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurunuzu sade yapacaksanız yuvarlaklar şeklinde yağladığınız fırın tepsisine dizin.
  • 14
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    Dilerseniz içine istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Zeytin, peynir, patates, kıyma ya da çeşitli sebzelerle poğaçayı zenginleştirebilirsiniz. Ardından üzerine bir yumurta sarısını sürün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra yiyeceğiniz kadarını servis edin. Kalanını ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir kaba alın. İçeriğindeki sirke sayesinde uzun süre saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...
  • 15
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    KARNIYARIK POĞAÇA İÇİN MALZEMELER

    1 paket kuru maya
    1 su bardağı süt
    1 su bardağı su
    1 yemek kaşığı toz şeker
    1 su bardağı sıvı yağ
    1 çay kaşığı tuz
    4 su bardağı un

    İÇ HARCI İÇİN

    2-3 adet kırmızı biber
    4-5 adet yeşil biber
    200 gram beyaz peynir

    ÜZERİ İÇİN

    1 yumurtanın sarısı
  • 16
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    KARNIYARIK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Kuru mayayı yoğurma kabında ılık su ve ılık sütle yumuşatın. Üzerine sıvı yağ, şeker, tuz katın ve unu yavaş yavaş eklenerek hamuru yoğurun. Hamuru mayalanması için kenara alın. İç harcı için biberleri küçük küçük doğrayıp ezilmiş peynirle karıştırın. Mayalanmış hamuru hafif yoğurarak gazını alın. Limon büyüklüğünde parçalar koparın. Elle tezgahın üzerinde oval şekline bastırın. Bıçakla kenarlarına gelmeyecek şekilde karşılıklı çizikler atın. İç harcı iki çiziğin ortasına koyun. İki kenarı harcın üzerine kapayın. Karnıyarık poğaçaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek 180 dereceye ayarlanmış fırında 30 dakika kadar pişirin… Afiyet olsun.
  • 17
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SAKALLI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    HAMURU İÇİN MALZEMELER

    4 su bardağı un
    Yarım su bardağından biraz fazla su
    Yarım su bardağından biraz fazla süt
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    1 yumurta
    1 çorba kaşığı toz şeker
    1 çay kaşığı tuz
    1 paket instant maya

    İÇ MALZEMESİ İÇİN

    300 gram süzme beyaz peynir
    2 çorba kaşığı süt
    Çeyrek demet maydanoz
    2 avuç rendelenmiş kaşar
    Dilerseniz peynire karabiber ya da pul biber ilave edebilirsiniz.
  • 18
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SAKALLI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Sakallı poğaça için öncelikle ılık suyu, sütü toz şekeri ve mayayı bir kasede kaşık yardımıyla karıştırın. Mayanın aktive olabilmesi için 10 dakika kadar bekleyin. Ardından üzerine zeytinyağını, yumurtanın beyazını (sarısını üstüne sürmek için ayırın), tuzu ve unu bir kaba alın. Üzerine mayalı harcı ilave edip tüm malzemeleri iyice yoğurun. Unu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelince kaseyi yağlayıp hamuru kaseye alın ve üzerini nemli bir bezle örtün. 1 saat kadar hamurun mayalanmasını bekleyin. Bu sırada iç harcı ve maydanozu hazırlamaya koyulun. Süzme peyniri çatalla ezip daha yumuşak olabilmesi için içine süt ilave edin. Dilerseniz harcı baharatlarla tatlandırın. Daha sonra iyice yıkanmış  maydanozu ince ince kıyın. Sakallı poğaçanın sakalları için kaşar peyniri rendeleyin.

    Bir saat sonunda ise hamurun şiştiğini göreceksiniz ancak mayalama işlemi bitmedi. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp fırına dizdiğiniz hamurları bir yarım saat de üzerine yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisinde mayalandırın. Fırını altlı üstlü 200 dereceye ayarlayın. Bezelerin üzerine yumurtanın sarısını sürün. Fırına attığınız sakallı poğaçaları 20 dakika pişirin. Pişirdiğiniz poğaçaların içine erimemesi için hemen peynir koymayın. Biraz ılındıktan sonra bıçak yardımıyla sandviçleri ikiye bölün. İçerisine süzme peynir sürün. Ardından süzme peynirli kısmı maydanoz ve kaşar peynirine batırın. Sakallı poğaçalarınız hazır! Afiyet olsun…
  • 19
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SOSİSLİ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    HAMURU İÇİN

    2,5 su bardağı un
    1 paket instant maya
    1 adet yumurta
    Yarım su bardağı ılık süt
    Yarım su bardağı ılık su
    Yarım su bardağından biraz az zeytinyağı
    1 tatlı kaşığı şeker
    1 tatlı kaşığı tuz

    İÇİ İÇİN

    Sosis

    KATLARIN ARASI İÇİN

    3 tatlı kaşığı tereyağı
  • 20
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SOSİSLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Sosisli poğaça yapmak için işe hamuru hazırlamaktan başlayın. Bir kasede ılık süt, ılık su, şeker ve mayayı karıştırarak mayayı aktive edin. Maya aktive olurken bir yandan da farklı bir kaba un, tuz, zeytinyağı ve yumurtanın beyazını ilave edin. Sarısını ise üzerine sürmek için ayırın. 10 dakika beklettiğiniz mayayı unlu karışıma ekleyerek tüm malzemeleri yoğurun. Ele yapılmayan yumuşacık bayalı hamuru en az bir saat üzeri örtülü şekilde dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamuru ikiye bölün ve her birini merdane yardımıyla açın. Üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürün. Yarım saat kadar bu şekilde bekletin. Ardından hamurları biraz daha inceltin. Pasta keser gibi hamurları üçgen olacak şekilde parçalara ayırın. Üçgen şeklindeki hamurların geniş tarafına sosisleri koyun ve rulo şeklini verin. Yağlı kağıtlı fırın tepsisine hazırladığınız poğaçaları yerleştirin. Üzerine yumurtanın sarısını sürün ve 200 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...
  • 21
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    BAYATLAMAYAN SODALI POĞAÇA İÇİN MALZEMELER

    Eti marine ederken ya da böreklerde soda kullanıldığını mutlaka biliyorsunuzdur. Peki ya poğaça tarifinde de soda kullanılabileceğinizi söylesek… Soda sayesinde poğaçanız yumuşacık olacak hem de kolay kolay bayatlamayacak… O zaman tarife başlayalım!

    4.5 su bardağı un
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    1 su bardağı ılık süt
    1 şişe soda
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 yumurta
    1 paket instant maya
    1 yemek kaşığı toz şeker

    İÇ HARCI İÇİN

    İç harç için zeytin ezmesi, beyaz peynir, kaşar peyniri, patates gibi malzemeler kullanabilirsiniz.

    ÜZERİ İÇİN

    Susam ya da çörek otu
  • 22
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    SODALI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Bir kasede süt, şeker, maya ve tuzu karıştırın. 10 dakika bekleyerek mayanın aktive olmasını bekleyin. Yumurtanın beyazını (sarısını üstüne sürmek için ayırın) ve diğer malzemeleri geniş bir kapta karıştırın. Üzerine mayalı karışımı ilave edin. Malzemeleri hamur oluncaya dek karıştırın. Kabın üzerini streç filmle örtün ve bir saat kadar bekleyin. Hamurdan bezeler yapıp, içine dilediğiniz malzemeyi ekleyin... Ardından da üzerini kapayıp poğaçalara şekil verin. Tepsiye dizdiğiniz poğaçaları yarım saat de bu şekilde dinlendirin. Üzerini çörek otu veya susamla süsledikten 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...
  • 23
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    YULAFLI SAĞLIKLI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    Karantina günlerinde kilonuza dikkat etmek istiyor fakat lezzetli tariflere ara veremiyorsanız yulaflı poğaça tarifimize göz atmalısınız... İçerisinde un bulunmayan bu tarif, kahvaltı ve ara öğünlerinizin yıldızı olacak.

    2 su bardağı yulaf ezmesi
    3 yemek kaşığı yoğurt
    3 kaşık lor peyniri
    3 kaşık ezine peyniri
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 yumurta
    Çekirdeklerinden ayıklanmış siyah zeytin
    Bir tutam dereotu (Dilerseniz maydanoz da koyarak tarifi zenginleştirebilirsiniz)
    Varsa kuru domates 
    1 kabartma tozu
    Göz kararı pul biber, karabiber ve tuz
  • 24
    Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

    YULAFLI SAĞLIKLI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Sağlıklı poğaça için öncelikle yulafı rondoda biraz ufaltın ancak un kıvamına getirmeyin. Ardından üzerine tüm malzemeleri ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın. Çok katı bir hamur elde etmeyeceksiniz... Çok cıvık gelirse dilerseniz karışıma birkaç kaşık ezilmemiş yulaf ekleyebilirsiniz. Tepsinin üzerine yağlı kağıt yerleştirin. Daha sonra aralarında boşluk olacak şekilde yulaflı karışımdan birer kaşık alarak tepsiye dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...

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