Mayalı ve mayasız poğaça tarifleri

SUSAMLI KAŞARLI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Pastanede satılan susamlı poğaçalardan bol malzemeli ve az yağlı olan ev yapımı susamlı kaşarlı poğaça için ilk olarak ılık suyu, ılık sütü, toz şekeri ve mayayı geniş bir karıştırma kabında karıştırın ve mayalanmanın ilk aşaması için bekletin.

Aktive olan maya karışımına yumurtayı, tuzu, zeytinyağı ve tereyağını ilave edip karıştırma işlemine devam edin. Son olarak unu karışıma azar azar ekleyip hamuru yoğurun. Hamurun üzerini streç film ya da bir bez ile kapattıktan sonra oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanması için bekletin.

Poğaçanın iç harcı için ince doğranmış maydanozu, kaşar peynirini ve beyaz peyniri bir kapta karıştırın. Mayalanan poğaça hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Orta kısımlarına peynirli iç harçtan yerleştirdikten sonra kapatıp şekil verin. Hazırladığınız poğaçaları önce üzüm pekmezli suya, sonra susama batırın. Poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve son mayalanma işlemi için 15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...