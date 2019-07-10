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Haberlerİş-Yaşam

Mayıs ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı.İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 3,9 azaldı. Dış ticaret haddi 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak gerçekleşti

Mayıs ayı dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %6, yakıtlarda %7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,9 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %8, yakıtlarda %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.

Dış ticaret endeksleri, Mayıs 2019

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18,4 ARTTI

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2, yakıtlarda %115,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,8 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 artarken, yakıtlarda %2,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,7 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Mayıs 2019

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 161,7 olan ihracat miktar endeksi %8,5 artarak, 2019 Mayıs ayında 175,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi %18,4 artarak, 2019 Mayıs ayında 177,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 120,2 olan ithalat miktar endeksi %2,6 azalarak, 2019 Mayıs ayında 117,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 147 olan ithalat miktar endeksi %16,5 azalarak, 2019 Mayıs ayında 122,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI MAYIS AYINDA 101.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mayıs ayında 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 oldu.

 

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