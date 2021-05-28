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Haberlerİş-YaşamMayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı
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Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93.9 iken, Mayıs ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 92.6 değerine düştü

Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken, Mayıs ayında %1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,3 oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Mayıs 2021

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