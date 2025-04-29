Mayıs ayı tenmettü takvimi araştırılıyor. Mayıs ayında 22 firma yatırımcılarına kâr payı dağıtacağını açıkladı. Yatırımcıların merakla takip ettiği bu süreçte, hisse senedi sahiplerine düzenli gelir sağlayan temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli rol oynuyor. İşte, Mayıs ayında temettü verecek şirketler ve güncel temettü takvimiyle ilgili tüm detaylar...