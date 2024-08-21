TÜRKİYE'DE M ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

Bunun haricinde de hazırlıklarımız var. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Ama bu toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Biz sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Sağlık alt yapımız COVID-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.

Bilim insanlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda temas ile bulaştığı için ve solunum yoluyla bulaşmayan bir virüs olduğu için COVID gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir ama bu salgın olmaz. Şu ada bizim ekstra bir tedbire ihtiyacımız olmadığını ifade etmek istiyorum.

Maymun çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı artık yok dünyada. Ama bizler 1980’lere kadar çiçek aşısı yapmıştık. 80’den sonra DSÖ’nün önerileri doğrultusunda artık yapılmadı. Virüsün nasıl bir seyir seyredeceği konusunda bilim insanları çalışıma yapacak.

Şu net ki o da ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip ben maymun çiçeğim oldum mu diye soran insanlarımız oluyor. Ama bu testleri yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz sorguluyoruz bu tür hastalıklarla ilgili bir tanı, temas, muayene anlamında koyulmadı.

Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız, izolasyonlar dahil. Ama insanlar paniklemesin emin olun sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri aldık. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.