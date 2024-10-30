M çiçeğinin yeni varyantı "klad 1b" nedir, Türkiye'de görüldü mü?
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede ilk kez Mpox virüsünün "klad 1b" varyantının tespit edildiğini duyurdu. Bu yeni varyant, Afrika seyahati geçmişi olan bir kişide tanımlandı ve hasta Londra'daki Royal Free Hospital'ın bulaşıcı hastalıklar biriminde izole edildi. UKHSA, 2022'den bu yana ülkede düşük bulaşıcılık gösteren "klad 2" varyantının varlığını sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu ifade ederken, vaka ile yakın temas eden kişilerin yakından takip edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, M çiçeğinin yeni varyantı gündeme geldi. İşte detaylar...
Mpox virüsünün "klad 1b" olarak bilinen yeni bir varyantı, İngiltere’de ilk kez bir vakada gözlemlendi. Afrika'dan seyahat eden bu kişi, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilen Londra'daki Royal Free Hospital'da tedavi altına alındı. UKHSA, 2022'den bu yana ülkede düşük bulaşıcılık gösteren "klad 2" varyantının varlığının sürdüğünü bildirirken, yayılma riskinin düşük olduğunu belirtti. Peki, Maymun çiçeği varyantı "klad 1b" nedir? Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü, belirtileri ne? İşte merak edilenler...
YENİ VARYANT "KLAD 1B"
UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.
Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.
Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?
Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.
DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.
DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.
M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR, TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
M çiçeği virüsünün Türkiye'de görüldüğüne dair bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
M ÇİÇEĞĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.