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Maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm gerçekleşti! 0:00 / 0:00

AA

Hindistan'ın Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, düzenlediği basın toplantısında, 22 yaşındaki bir erkekte, 19 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı. George, bu kişinin rahatsızlığı hakkında yetkilileri bilgilendirmeden 21 Temmuz'da Kerala eyaletine geldiğini söyledi. SAĞLIK BAKANLIĞI 'MAYMUN ÇİÇEĞİ' REHBERİ YAYINLADI Söz konusu kişinin, yüksek ateş ve lenf bezlerinin şişmesi şikayetiyle 27 Temmuz'da hastaneye gittiğini belirten George, gencin vücudunda döküntü olmadığını, bu nedenle doktorların da maymun çiçeğinden şüphelenmediğini dile getirdi.

AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ Hastanın durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandığını, gencin ailesinin ise 30 Temmuz'da yetkililere, çocuklarında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini söylediğini aktaran George, hastanın aynı gün hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerala Sağlık Bakanı George, bu kişinin ölümüyle ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk can kaybının kaydedildiğini ifade etti.

TEMASLI 20 KİŞİ TECRİT EDİLDİ Ölümünden sonra gençten alınan numunelerde de maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirten George, gençle temasta olan 20 kişinin tecrit edildiğini söyledi. George, 14 Temmuz'da virüsün ülkede ilk tespit edildiği kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bu ölüm, maymun çiçeği virüsü nedeniyle Asya'da ilk, Afrika dışında ise dördüncü ölüm oldu. Hindistan'da şimdiye kadar üçü Kerala'da olmak üzere 4 maymun çiçeği vakası tespit edildi. DSÖ, MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGININI KÜRESEL ACİL DURUM İLAN ETTİ