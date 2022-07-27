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Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi yayınladı

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütünün küresel acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüyle ilgili bir rehber hazırladı. Rehberde, virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı bilgiler yer alıyor

Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi yayınladı
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HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. Ardından Sağlık Bakanlığı virüs hakkında detaylı rehber hazırladı. Bu rehbere göre maymun çiçeği vakaları, İspanya, Portekiz ve İngiltere'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkede görüldü.

Genelde 2 ila 4 hafta arasında süren semptomlarının olduğu ve kendini sınırlayan bir hastalık olduğu belirtilirken, yine de ağır vakaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği virüsü, insandan insana yakın temas, enfekte hayvanla temas veya ısırık, anneden bebeğe plasenta yoluyla, cinsel temas, çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etlerinin tüketilmesiyle bulaşabiliyor.

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6 ila 14 gün. Ancak bu süre 5 ila 21 gün süre arasında da değişebiliyor.

Sağlık Bakanlığı, olası vaka tanımına uyan kişilerin cerrahi maske takması uyarısı yaptı. Maymun çiçeği virüsü rehberinde hastanın hastanede yatırılarak izole edilmesi de vurgulandı.

Çiçek hastalığına karşı aşılamanın yüzde 85 oranında etkili olduğu açıklandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

- Ateş

- Yoğun baş ağrısı

- Lenf düğümlerinin şişmesi

- Sırt ağrısı

- Kas ağrıları

- Yoğun halsizlik

- Deri döküntüsü

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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