Mazhar Alanson'dan Edis ve Mabel Matiz'e: Bunların yaptığı şımarıklık!

Fizy Müzik Ödülleri önceki akşam düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Mabel Matiz ve Edis ödüllerini almaya asistanlarını gönderdi. Gecenin sonunda 'Tüm Zamanların En İyi Grubu' ödülünü almak için sahneye çıkan Mazhar Alanson, “Biz maalesef asistanımızı gönderemedik, kendimiz geldik” diyerek Edis ve Mabel Matiz'e gönderme yaptı. “Bu yaşımıza rağmen biz buradayız” diyen Alanson, "Bunların yaptığı şımarıklık" ifadelerini kullandı