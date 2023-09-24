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        Haberler Magazin Mazhar Alanson sahnede duygulandı: Özkan’sız ağlarım - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson sahnede duygulandı: Özkan'sız ağlarım

        Mazhar Alanson, Üsküdar Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Alanson, şarkılarını Özkan Uğur anısına seslendirdi. Alanson, seyircilerin Uğur ile bilinen 'Sude' şarkısını istemesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:02
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        İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat sezonu açılışı, usta sanatçı Mazhar Alanson'un sahne aldığı konserle gerçekleşti.

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        Üsküdar Meydanı'nda saat 20.30'da başlayan konsere, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

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        Mazhar Alanson, MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de şarkılar seslendirdi. Seyircilerin Özkan Uğur ile bilinen 'Sude' şarkısını istemesi üzerine duygulanan Alanson, “Sonra, belki hatırınız için çalarız bu ekiple, Özkan'sız olmaz ama anmak için yaparız" diyerek konserine devam etti.

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        "ÖZKAN'SIZ AĞLARIM"

        Seyircilerin ısrarı üzerine duygulanan Mazhar Alanson, “Şimdi 'Sude'yi söylersem Özkan'sız ağlarım. Onu sonra yaparız" diyerek 'Sude'yi konser sonunda seyircilerin de eşlik etmesiyle seslendirdi.

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        Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

        #Mazhar Alanson
        #özkan uğur
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