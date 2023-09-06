Mazot ve gübre desteği ne kadar, ödemeleri yattı mı ve ne zaman yapılacak?
Mazot gübre desteği ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Normal zamanda 2024 Mart ayında yapılması beklenilen buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerin mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri öne çekildi. 5 ay önceye çekilen ödemeler Ziraat Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...
Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği fiyatları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından mazot gübre desteği ödeme tarihine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerinin erkene alındığını açıkladı. İşte 2023 mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Çiftçilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı Mart ayında ödenecek olan buğday arpa yulaf çavdar üreticilerimizin desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Toplam 11,5 milyar liralık desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 TL mazot desteği, 46 TL gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 olarak ödeme yapılıyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot gübre desteği ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulama işlemlerini yapabilecekler.
"ÇİFTÇİLERE DESTEKLER 2023 EKİM AYINDAN İTİBAREN ZİRAAT BANKASI HESAPLARINDA TANIMLAYACAĞIZ"
2024 yılında çiftçilere desteklerimizi verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceğiz. Hububat için mazot ve gübre destekleri Kasım'dan itibaren çiftçilerimizin Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanmıştır. Buradan bir müjdemizi çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Mart ayında ödenecek olan buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik üreticilerimizin mazot ve gübre desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız. Toplam 11,5 milyar lira desteği sunacağız.