1998 yılında evindeki şampiyonluğun ardından 2018 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe örnek bir davranışa imza attı. Rusya'da düzenlenen organizasyonda 4 gole imza atan Mbappe, turnuvadan elde ettiği kazançları engelli ve hasta çocuklara spor yapma imkanı sunan bir yardım kuruluşuna bağışlama kararı aldı. Kuruluş ayrıca okullar ve engellilik farkındalığı için çalışmalar yapıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldız, çevresine danıştıktan sonra Dünya Kupası primlerini insani bir amaca hizmet etmek kullanmaya karar verdi.

Mbappe'nin turnuvadan kazandığı parayı bağışlayacağı Premiers de Cordee adlı yardım örgütünün Genel Müdürü Sebastien Ruffin, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte; "Mbappe harika bir insan. Ne zaman vakti olsa seve seve yardımımıza koşuyor. Çocuklarla çok iyi iletişimi var. Her zamanlar onları cesaretlendiriyor. Bazen çocuklarla oynamaktan daha çok zevk aldığını hissediyorum." dedi.

Fransa'nın finale giden 7 karşılaşmasında da yer alan Mbappe, bonuslarla birlikte maç başına yaklaşık 17 bin Sterlin kazanırken, Sports Illustrated, Dünya Kupası şampiyonluk priminin 265 bin sterlin olduğunu yazdı.

19 yaşındaki yıldız, yardım kuruluşunu Haziran 2017'den bu yana destekliyor.

Mbappe, 2018 Dünya Kupası’nın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.