Messi ve Mbappe iş birliği tarihe geçti! Ligue 1'in üçüncü haftasında Lille'le deplasmanda karşı karşıya gelen PSG ilk saniyelerde golü buldu.

Santranın ardından kısa paslarla topu hemen Messi'yle buluşturan PSG'de Arjantinli yıldız savunma arkasına sarkan Mbappe'yi gördü.

Fransız yıldız adrese teslim bu pası boş geçmedi ve kaleciyi aşırtarak topu ağlarla buluşturdu.

9. saniyede gelen bu gol, Opta'nın aktardığına göre Ligue 1'in en erken golü oldu.

Tarihe geçen golün hazırlayıcısı olan Messi, 27'de bu kez kendisi ağları sarstı ve PSG'yi 2-0 öne geçirdi.

PSG'de Mbappe'nin Neymar'la anlaşamadığı ve bu nedenle Brezilyalı yıldızın yakın arkadaşı Messi'yle de aralarının açık olduğu öne sürülüyordu.