        Haberler Bilgi Gündem MBSTS başvuru ekranı: 2026-DİB-MBSTS başvurularında son gün ne zaman, sınav ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

        MBSTS sınavı başvuru ekranı: 2026 DİB-MBSTS başvuruları ne zaman bitiyor?

        2026 yılının Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) başvuruları devam ediyor. 11 Şubat itibarıyla erişime açılan ÖSYM başvuru ekranı ile adaylar başvurularını tamamlayacak. DİB-MBSTS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav detayları netlik kazandı. Peki, 2026-DİB-MBSTS sınavı ne zaman, sınav ücreti nasıl yatırılır, başvurular ne zaman bitiyor? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 11:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:57
        Bu yıl gerçekleşecek DİB-MBSTS sınavı için başvuru süreci 11 Şubat itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personellerin, mesleki bilgi seviyesini ölçmek ve görev yeri değişikliği yapmak için gerçekleştirilen sınavda Kur’an Bilgisi, Tefsir, Akaid ve Kelam, Fıkıh ve İlmihal, Hadis, Siyer ve İslam tarihi, Dinler tarihi, Mezhepler tarihi gibi konularda sorular yöneltilecek. DİB-MBSTS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “2026 DİB-MBSTS başvuruları için son gün ne zaman, sınav ücreti ne kadar, sınav tarihi belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2026 DİB-MBSTS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) başvuruları 11 Şubat itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin, mesleki bilgi düzeyini belirlemek ve görevde yükselme süreçlerinde değerlendirilmek üzere düzenlenen sınav için başvurular devam ediyor.

        DİB-MBSTS SON BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM’nin yayımlandığı 2026-DİB-MBSTS kılavuzuna göre başvuru süreci, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sona erecek.

        ÖSYM 2026 DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        DİB-MBSTS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.

        ÖSYM 2026 DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DİB-MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

        DİB-MBSTS sınavına girecek adaylar, 1.200 TL olan sınav ücretini, 11-20 Şubat 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ya da ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırabilecekler.

        ÖSYM 2026 DİB-MBSTS SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde, kılavuzda belirtilen il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek.

        Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

        DİB-MBSTS SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

        - Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi): 7 soru

        - Tefsir: 7 soru

        - Akaid ve Kelam: 7 soru

        - Fıkıh ve İlmihal: 20 soru

        - Hadis: 7 soru

        - Siyer ve İslam Tarihi: 7 soru

        - Dinler Tarihi: 2 soru

        - Mezhepler Tarihi: 3 soru

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
