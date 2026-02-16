Bu yıl gerçekleşecek DİB-MBSTS sınavı için başvuru süreci 11 Şubat itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personellerin, mesleki bilgi seviyesini ölçmek ve görev yeri değişikliği yapmak için gerçekleştirilen sınavda Kur’an Bilgisi, Tefsir, Akaid ve Kelam, Fıkıh ve İlmihal, Hadis, Siyer ve İslam tarihi, Dinler tarihi, Mezhepler tarihi gibi konularda sorular yöneltilecek. DİB-MBSTS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “2026 DİB-MBSTS başvuruları için son gün ne zaman, sınav ücreti ne kadar, sınav tarihi belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...