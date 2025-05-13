MCDONALD’S TÜRKİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye’nin restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre şirket, bu yaz ülke genelinde 2 bin işçi alımı yapacak. Öncelik gençlere, kadınlara ve emeklilere verilecek.

Kurulduğu 1986 yılından günümüze Türkiye’nin önde gelen hızlı servis ve restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanan şirket, farklı yaş gruplarına hitap eden esnek çalışma modelleriyle öne çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında işe alım yapacağız” dedi.