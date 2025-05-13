McDonald's Türkiye 2 bin işçi alımı yapacak! McDonald's Türkiye işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden başvurulur?
McDonald's Türkiye yeni işe alım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında şirket, bu yaz gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere ülke genelinde 2 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Şirket, her yaştan insanın iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor. Peki, McDonald's Türkiye 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? McDonald's Türkiye işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte alıma ilişkin detaylar...
McDonald’s Türkiye 2 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Şirket, konuya ilişkin açıklamasında gençler, kadınlar ve emeklilere öncelik verileceğini belirtti. Bu gelişme sonrası iş arayan binlerce kişi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ‘’McDonald’s Türkiye 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, McDonald’s Türkiye işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte detaylar...
MCDONALD’S TÜRKİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türkiye’nin restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre şirket, bu yaz ülke genelinde 2 bin işçi alımı yapacak. Öncelik gençlere, kadınlara ve emeklilere verilecek.
Kurulduğu 1986 yılından günümüze Türkiye’nin önde gelen hızlı servis ve restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanan şirket, farklı yaş gruplarına hitap eden esnek çalışma modelleriyle öne çıkıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında işe alım yapacağız” dedi.
"MCDONALD’S TÜRKİYE OLARAK 66 BİN KİŞİNİN YAŞAMINA DOKUNUYORUZ"
McDonald’s Türkiye’nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız.” dedi.
MCDONALD’S TÜRKİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabilecekleri gibi online olarak da başvuru yapabilecekler.
Adaylar, özgeçmişlerini www.mcdonalds.com.tr adresine gönderebilir veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler.
MCDONALD’S TÜRKİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER BAŞVURABİLİR?
McDonald’s Türkiye, ilk iş deneyimini kazanmak isteyen gençlere öncelik veriyor. Aynı zamanda kadın istihdamına güçlü destek sağlayan şirket, iş gücüne katılmak isteyen her yaştan kadını da öncelikli olarak değerlendiriyor. Emekliler için de uygun, esnek çalışma modelleri sunuluyor.