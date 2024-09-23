MEB 100 müfettiş yardımcısı alacak! 2024 Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları
Milli Eğitim Bakanlığı 100 müfettiş yardımcısı alacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, MEB Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2024 MEB 100 müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler…
Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, MEB Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı ile 100 müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav, öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Başvurular, MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, MEB 100 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2024 Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları….
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK!
MEB Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar (KPSS puanı ile) olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik alanlarından başvuracak adayların ‘’ÖĞRETMENLİK ALAN BAŞVURULARI’’ bölümünde yer alan açıklamaları, KPSS puanı ile öğretmenlik dışı alanlardan başvuracak adayların ise ‘’ÖĞRETMENLİK DIŞI ALAN BAŞVURULARI’’ bölümünde yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.
MEB 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI ÖĞRETMENLİK ALAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB 100 müfettiş yardımcısı alımı için öğretmenlik alan başvuruları, 14 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan “Başvuru İşlemleri” bölümünden yapılacak.
Sınava girecek adaylar 750,00 TL sınav ücretini, katılacaklan sınavın adıyla MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin A TM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır.
(Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olanlar)
Yarışma sınavı yoluyla Tablo 1’de belirtilen öğretmenlik alanlarından toplam 50 “Bakanlık Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacak. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayın sınav konu gruplarının her birinden en az 50 puan alması koşuluyla bu puanların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekecek.
Yazılı sınavda; öğretmenlik alanlarına göre en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar için, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yanşma sınav puanı belirlenecek.
MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI ÖĞRETMENLİK ALAN BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibanyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,
Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlannda görev yapmış olmak,
Yanşma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında dolanlar sınava başvurabileceklerdir). şartlan aranacaktır.
8 yıllık sürenin hesabında; resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.
ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KADRO SAYILARI
Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 50 Bakanlık müfettiş yardımcısı ataması yapılacak. Atama yapılacak alanlar, kadro sayıları ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları Tablo-1 ’de gösterilmiştir.
ATAMA NE ZAMAN?
Yarışma sınavı sonucunda müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar ve asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyenler, 07-14 Mart 2025 tarihlerinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://tkb.meb.gov.tr internet adreslerinde ilân edilecek.
MEB 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI ÖĞRETMENLİK DIŞI ALAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB 100 müfettiş yardımcısı alımı için öğretmenlik dışı alan başvuruları, 14 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, sınav başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.
Yanşma sınavı yoluyla Tablo 5’te belirtilen öğretmenlik dışı alanlardan toplam 50 ‘Bakanlık Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacak.
Yanşma sınavı, KPSS ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yanşma sınav puanı; KPSS puanı ile sözlü sınav puanlannın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylardan usulüne uygun olarak başvuru yapan ve KPSS’dcn en yüksek puan alanlardan başlamak üzere, Tablo-5'te ilan edilen kadro sayısının iki katı aday öğretmenlik dışı alanlar itibanyla sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
ATAMA YAPILACAK ALANLAR, KADRO SAYILARI VE KPSS PUAN TÜRLERİ
Yarışma sınavına katılacaklarda aranan öğrenim şartları, atama yapılacak alanlar, atama yapılacak kadro sayılan, sözlü sınava çağnlacak aday sayılan, ilgili KPSS puan türleri ve KPSS taban puanlan Tablo-5’te gösterilmiştir.
ÖĞRETMENLİK DIŞI ALAN BAŞVURU ŞARTLARI
(En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kummlarından mezun olmak,
Yanşma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir).
2023 ve 2024 yıllarında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında; Tablo-5’te belirtilen alanlar ve karşılarında yer alan puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday arasında bulunmak, şartlan aranacaktır.
KPSS puan sıralamasına göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
BAKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI
Kamu Personel Seçme Sınavı
. Tablo-5’te sayılan fakülteler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olan adaylar için Tablo-5’te ilan edilen KPSS puan türleri ile taban puanları aranacak.
2023 ve 2024 yıllarında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında; Tablo-5’te belirtilen alanlar ve karşılarında yer alan puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü Sınav
Tablo-5'te belirtilen alanlar itibarıyla KPSS puanı en yüksek olan adaylardan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağnlacak.
Sözlü sınava girecek olan adaylann sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri, 22 Kasım 2024 tarihinde https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
ATAMA NE ZAMAN?
Bakanlık müfettiş yardımcılığına öğretmenlik dışı alanlardan atanmaya hak kazananların atama duyuruları, 24 Ocak 2025 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bakanlığın internet adresinde (https://www.mcb.gov.tr) ilan edilecek.