(Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olanlar)

Yarışma sınavı yoluyla Tablo 1’de belirtilen öğretmenlik alanlarından toplam 50 “Bakanlık Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacak. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayın sınav konu gruplarının her birinden en az 50 puan alması koşuluyla bu puanların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekecek.

Yazılı sınavda; öğretmenlik alanlarına göre en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar için, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yanşma sınav puanı belirlenecek.