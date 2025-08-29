Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere sözlü sınava tabi tutulan sözleşmeli öğretmen adayları, 20 Ağustos'ta sınav sürecini tamamlamış ve sonuçlar için beklemeye başlamıştı. MEB'ten beklenen açıklama geldi ve sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEB sonuç sorgulama ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere sözlü sınava giren sözleşmeli öğretmen adayları, 20 Ağustos’ta sınav sürecini tamamlamış ve sonuçları beklemeye başlamıştı. Beklenen açıklama MEB tarafından yapıldı ve sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları duyuruldu. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilebilir? İşte, MEB sonuç sorgulama ekranı...
MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB tarafından istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. MEB'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır.
15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı %88,44 olmuştur.
Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır."
2025 MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Aşağıdakki MEB sonuç sorgulama sayfasından sözlü sınav sonucunuzu öğrenebilisiniz.
2025 MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLÜ SINAV PUANI NASIL HESAPLANDI?
Adayların sözlü sınav sonuçları ve Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklanmıştır.
SÖZLÜ SINAV PUANINA İTİRAZ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde Bakanlığımızın “eitiraz.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden açılacak “İtiraz Başvuru Modülü”nden elektronik olarak yapabileceklerdir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı il millî eğitim müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.