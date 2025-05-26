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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2025: MEB 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi sınıflar katılacak?

        MEB 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri 2025: MEB 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        MEB 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri 2025 belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 sınav takvimine göre 2. dönem 2. yazılı sınavlar, Mayıs ayında başlayacak. Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınavın hangi gün ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalar hız kazanırken, detaylar MEB'in açıkladığı takvim ile belli oldu. Peki MEB 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 MEB 2. dönem 2. sınav tarihleri ve örnek soru kitapçıkları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:00
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        MEB 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri binlerce öğrenci ve velinin araştırdığı konulardan biri oldu. MEB 2. dönem sınav tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için uygulanacak yazılı sınavlar mayıs ayında başlayacak. Peki, MEB 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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        2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlar, 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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        2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Sınavların saat bilgisi ise okulların eğitim türüne göre değişiyor.

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        ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

        Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

        ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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