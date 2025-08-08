2025-2026 MEB takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak, birinci ve ikinci dönem ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi kamuoyuna açıkladı. Böylece öğrencilerden velilere, öğretmenlerden okul yöneticilerine kadar herkesin beklediği okul başlangıç ve bitiş tarihleri ile tatil aralıkları netleşmiş oldu. Yeni eğitim yılına yönelik hazırlıklar sürerken, gözler takvimde yer alan önemli dönemeçlere çevrildi. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait tüm önemli tarihlerin yer aldığı MEB takvimi…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.