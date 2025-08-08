Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu. Böylece hem öğrencilerin hem de öğretmen ve idarecilerin merakla beklediği tarihler netlik kazandı. Okulların açılış günü, birinci ve ikinci ara tatil zamanları, yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi kritik detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ve yaz tatili ne zaman? İşte, 2025-2026 MEB takvimi...