MEB alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2026 Alan değişikliği tercihi nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde ön başvuruların tamamlanmasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Belirlenen takvim doğrultusunda öğretmenler, tercih işlemlerini yaparak yeni alan ve kurumlara geçiş için başvurularını iletecek. Peki, alan değişikliği tercihleri ne zaman, nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026 yılı MEB alan değişikliği tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihlerinde alınacak.
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
Adaylar MEB alan değişikliği tercihlerini mebbis.meb.gov.tr/ web sitesi üzerinden yapacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak tercih ekranına ulaşabilirsiniz.
ATAMALAR NE ZAMAN?
Atama sonuçları 28 Nisan'da açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMA SÜRECİ
- Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabileceklerdir. Öğretmen doluluk oranına göre belirlenen 12 il (Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van) için belirlenen kontenjanlara ise il dışı tercihte bulunabileceklerdir.
- Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebileceklerdir.
- Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuru sahibi ile eğitim kurumu müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvuru sahibine verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.
- Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.