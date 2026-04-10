MEB alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak? Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
MEB alan değişikliği tercih tarihleri | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci devam ediyor. 6 Nisan'da başlayan ön başvuru sürecinde sona gelindi ve başvurular bugün itibarıyla tamamlanıyor. Ön başvuruların ardından öğretmenler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte alan değişikliği atamalarının yapılması ve sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, MEB alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.
Öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında yürütülen ön başvuru süreci bugün itibarıyla sona eriyor. 'Ön Başvuru' ile 'Tercih ve Atama' olmak üzere iki aşamadan oluşan alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinde gözler şimdi ikinci aşamaya çevrildi.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağı ve atama takviminin hangi tarihlerde açıklanacağı merakla bekleniyor. Peki, alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak ve atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH TARİHLERİ
Tercih başvurularının 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Bu tarihlerde öğretmenler, alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçlarının 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında gerçekleştirilecek yer değiştirme sürecinin ardından sonuçlar bu tarihte duyurulacak.