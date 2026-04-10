MEB alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak? Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        MEB alan değişikliği tercih tarihleri | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci devam ediyor. 6 Nisan'da başlayan ön başvuru sürecinde sona gelindi ve başvurular bugün itibarıyla tamamlanıyor. Ön başvuruların ardından öğretmenler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte alan değişikliği atamalarının yapılması ve sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, MEB alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 10.04.2026 - 17:55
        Öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında yürütülen ön başvuru süreci bugün itibarıyla sona eriyor. 'Ön Başvuru' ile 'Tercih ve Atama' olmak üzere iki aşamadan oluşan alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinde gözler şimdi ikinci aşamaya çevrildi.

        Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağı ve atama takviminin hangi tarihlerde açıklanacağı merakla bekleniyor. Peki, alan değişikliği tercihleri ne zaman yapılacak ve atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

        MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH TARİHLERİ

        Tercih başvurularının 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Bu tarihlerde öğretmenler, alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Atama sonuçlarının 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında gerçekleştirilecek yer değiştirme sürecinin ardından sonuçlar bu tarihte duyurulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası