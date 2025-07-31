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        Haberler Gündem Eğitim MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak - Haberler

        MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:24
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        MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak.

        Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

        Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

        Atama sonuçları, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edilecek.

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