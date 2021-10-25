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MEB'den yazılı sınav projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM), lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, yarından itibaren yayımlanmaya başlanacak

MEB'den yazılı sınav projesi - Son dakika haberleri
AA

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yarın saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.

Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.

Yarın saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.

Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.

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