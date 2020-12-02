Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar eğitimi de etkiledi. YKS sınavına girecek olan öğrenciler sınav içeriğinin değişip değişmeyeceğini merak ediyordu. MEB'den beklenen açıklama nihayet geldi. 2021 YKS konuları ne olacak? 2021 YKS ne zaman?

MEB YKS KONULARINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak. Merkezî sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecek. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracak. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacak." denildi.

2021 YKS NE ZAMAN?

Her yıl Haziran ayı içinde yapılan YKS sınavı için 2021 yılı sınav tarihi henüz belli olmadı. 2020 YKS 27-28 Haziran'da yapılmıştı.