LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı büyük gün geldi çattı. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) resmi sitesinden bugün açıklanacak. LGS sınavı 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleşmişti. İşte LGS snav sonuçları sorgulama sayfası ve detayları...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 24 Haziran Pazartesi günü (bugün) açıklanacak. Ancak sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılamadı. LGS sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

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2019 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

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LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.