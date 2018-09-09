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MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'de 17 milyon 885 bin 248 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerin 14 milyon 946 bin 713'ü resmi, 1 milyon 351 bin 712'si özel, 1 milyon 586 bin 823'ü ise açık öğretim kurumlarında öğrenim görüyor

09.09.2018 - 13:41 | Güncelleme: AA

 

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde toplam 17 milyon 885 bin 248 öğrencinin eğitim aldığı açıklandı.

AA'nın haberine göre, MEB tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2017-2018" verileri açıklandı.

Buna göre, geçen eğitim öğretim yılında örgün eğitimden 17 milyon 885 bin 248 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden, 14 milyon 946 bin 713'ü resmi, 1 milyon 351 bin 712'si özel, 1 milyon 586 bin 823'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 604 bin 228'ini erkek, 7 milyon 342 bin 485'ini ise kız öğrenciler oluşturdu.

Özel okulların 739 bin 791'i erkek, 611 bin 921'i ise kız öğrencilerden oluştu. Açık öğretim kurumlarında ise 887 bin 58 erkek, 699 bin 765 kız öğrenci eğitim aldı.

ÖĞRETMEN SAYISI YÜKSELDİ

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2016-2017 döneminde 989 bin 231 iken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 30 bin 130 oldu.

Öğretmenlerin 880 bin 673'ü resmi okullarda, 149 bin 457'si özel okullarda görev yaptı.

Bu öğretmenlerin, 45 bin 135'i okul öncesi eğitim, 297 bin 176'sı ilkokul, 339 bin 850'si ortaokul, 347 bin 969'u ise ortaöğretimde yer aldı.

NET OKULLAŞMA ORANLARI

Ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013'de yüzde 70,06 iken yüzde 83,58'e yükseldi.

İlkokulda net okullaşma oranı 91,54 olurken, ortaokulda oran 94,47 olarak gerçekleşti.

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 7,6 iken, bu oran 2017-2018 dönemi yüzde 8,3'e yükseldi.

DERSLİK SAYISI 686 BİN 800'E ULAŞTI

Türkiye genelinde 2016-2017 döneminde 654 bin 434 derslik bulunurken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı 686 bin 800'e ulaştı. Bu dersliklerden, 568 bin 645'i resmi, 118 bin 155'i ise özel okullarda yer aldı.

Dersliklerin 44 bin 587'si okul öncesi eğitim, 252 bin 273'ü ilkokul, 185 bin 672'si ortaokul ve 204 bin 268'i ortaöğretimde kullanıldı.

Öte yandan örgün eğitimde 53 bin 870'i resmi, 11 bin 694'ü özel ve 4'ü açıköğretim olmak üzere toplam 65 bin 568 okul hizmet verdi.

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