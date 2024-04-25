Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam MEB Öğretmen atamaları son durum: Bakan Tekin açıkladı! 2024 Öğretmen atama takvimi, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Öğretmen atamaları son durum: Bakan Tekin müjdeyi verdi! 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." dedi. . Geçen yıl yapılan atamalardaki branş dağılımında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan ayırmıştı. Şimdi gözler yeni öğretmen atama takvimine çevrildi. Peki Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MEB Öğretmen ataması tarihleri merak ediliyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla alakalı en son Bakan Tekin açıklama yaptı. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman?

        2

        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.

        - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık."

        - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız."

        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        3

        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor