MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? sorusu il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenlerin gündeminde. MEBBİS üzerinden yapılan 2020 il dışı yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta yani dün sona erdi. MEB'in yayımladığı takvime göre il dışı atamalar bugün yapılacak. İşte 2020 MEBBİS il dışı yer değiştirme ile ilgili tüm detaylar...

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

MEB'in kılavuzuna göre, il dışı atamalar 11 Ağustos 2020'de yani dün yapılacaktı. MEBBİS üzerinden sonuçlar ilan edilecek. Ancak MEB, il dışı tayin sonuçlarının MEBBİS'de saat kaçta yayımlanacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de 12 Ağustos'ta başlayacak.

İL DIŞI ATAMA NASIL YAPILIYOR?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILAN 23 İL

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.