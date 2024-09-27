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        Haberler Bilgi Gündem MEB okullara 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 TYP İŞKUR kura sonucu ne zaman açıklanacak?

        MEB okullara 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        24 Eylül tarihinde alınmaya başlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin temizlik personeli başvuru süreci 26 Eylül'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında İŞKUR TYP üzerinden yapılan başvuruların ardından 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, MEB okullara 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 19:43 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:21
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        Okullara 30 bin temizlik personeli başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin MEB okullarına 30 bin temizlik personeli alım süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "MEB okullara 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını beraberinde getirdi. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınmıştı. İşte ayrıntılar...

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        BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

        Okullara 30 bin temizlik personeli alımı başvuruları 24-26 Eylül tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alındı.

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        MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB 30 bin temizlik personeli sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURUSU SON DURUM

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İş Dünyası İstişare Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınacak 30 bin temizlik işçisiyle ilgili soru üzerine Işıkhan, "30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde." ifadelerini kullandı.

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        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

        Okullardaki son durum hakkında da konuşan Bakan Tekin, “Aksaklıklarımız var, eksikliklerimiz var. Nüfus hareketlilikleri oluyor. Eski okullarımızın revize edilmesi gerekiyor. Özellikle 2002’den önce yapılmış okullarımızda deprem tetkiki yapılıp da yıkılıp yeniden yapması gereken okullarımız var. Bunları revize etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da eğitim öğretim sürecine büyük oranda sorunsuz bir şekilde başladık. Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz, okullarımızın temizlik işleriyle ilgili bir problem yaşamıştık yani yeni uygulanan modelle ilgili onun hayata geçirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamıştık. Onu da sağ olsun Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ile beraber oturduk, konuştuk. Onun süreci de başladı. Bu tür sorunu yaşayan okullarımızda tekrar eski model Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 30 bin personeli de bu hafta içerisinde inşallah sürecini tamamlayıp başlatmış olacağız. Onu da çözmüş olacağız dedi.

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        "Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısının çözümü 30 bin yeni personelle olacak, iş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı. Bu programda çalışacak kişilere verilen ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı sayıda kaldı. Okullarda temizlik personeli açısından bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntı da şartların iyileştirilmesiyle çözüldü.

        Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısının çözümü 30 bin yeni personelle olacak, iş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı. Bu programda çalışacak kişilere verilen ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı sayıda kaldı. Okullarda temizlik personeli açısından bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntı da şartların iyileştirilmesiyle çözüldü.

        Aylık asgari ücret ödenecek ama işe gelmedikleri her gün için günlük 667 lira maaşlarından kesinti olacak." ifadelerini kullandı.

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        TAM ZAMANLI 30 BİN İLAVE İSTİHDAM HAKKI SUNULACAK

        Saha ziyaretlerimizde okullarda sistemin aksadığını görünce Bakanımızla tekrar konuştuk. En son dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla Çalışma Bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak. İş gücü ürün programına başvuru ve işlevselliğini test ettik, aksaklıkları hissettik, kendileri de bu konuda bize yardımcı oldular. Pazartesi itibarıyla süreci başlatacağız."

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        Bakan Tekin, kısmi zamanlı çalışmak isteyen kişilerin de devam edeceğini, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde 30 bin istihdamla sorunun çözülmüş olacağını kaydetti.

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