MEB ortak sınav konu dağılımı ve sınav tarihleri: 2024-2025 MEB ortak sınavlar ne zaman, hangi konular var?
MEB ortak sınav konu soru dağılım tabloları 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. Dönemi için yayımlandı. 1. dönem 1. yazılı sınavlarına kısa süre kala Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan ortak sınav konuları, öğrencilere yol gösterecek. Ortak sınav konu dağılım tablosu odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirebilecek. Söz konusu sınavlara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Peki, 2024-2025 MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte, MEB ortak sınav soru ve konu dağılımları PDF görüntüleme ekranı ile 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri…
MEB ortak sınav tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için duyurulmuştu. Takvime göre ilk sınavlar, ekim ayında yapılacak. Geri sayım sürerken 1. dönem 1. yazılı konu soru dağılım tabloları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde ortak sınavlar, tüm sınıf düzeylerinde ve 81 ilde uygulanacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf ortak sınav konu dağılımları odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Peki, 2024-2025 MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular var? İşte, MEB ortak sınav soru ve konu dağılımları PDF ve sınav tarihleri…
MEB ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024-2025) yayımlandı.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı konu soru dağılımları https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek.
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin konu dağılımları, tablolar üzerinden incelenebilecek.
ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 2025 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre, 1. dönem 1. ortak sınavları 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasından yapılacak.
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAV TARİHLERİ
Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları
7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.
ORTAK SINAVIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.
Ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacak.
Okullarda, uygulamalı sınavlar hariç tüm sınavların soruları cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşacak.
DİL SINAVLARI 2 AŞAMALI OLACAK
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.
Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.
ÖĞRENCİ CEVAPLARINA YÖNELİK GERİ BİLDİRİM VE ANALİZLER
Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekecek. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınacak.
Ölçme uygulamalarında "geri bildirim ve analiz" kapsamında, her sınav sonrasında ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacak.