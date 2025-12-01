HAZİRAN 2026 MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TAKVİMİ

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

İkinci dönem sınavları için de takvim belirlendi. 7 Nisan 2026’da 6. sınıf Türkçe sınavı yapılacak. 8 Nisan 2026’da ise 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik sınavları yapılacak. 9 Nisan 2026’da 10. sınıf Matematik ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavları planlandı.