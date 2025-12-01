MEB ortak sınav tarihleri: Ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanan ortak sınav sistemine ilişkin takvim, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Birinci dönem kapsamında gerçekleştirilen ilk yazılı sınavların Kasım ayında tamamlanmasının ardından, gözler ikinci yazılı sınavlara çevrildi. Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci, 6'dan 10. sınıfa kadar uygulanacak 1. dönem 2. yazılı ortak sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Bakanlığın açıkladığı takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti. İşte detaylar...
MEB’in ortak sınav uygulamasına yönelik yayımladığı takvim, öğrenciler ve veliler için yol haritası oluşturdu. Birinci dönem ilk yazılılarını geride bırakan 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri, ikinci yazılı sınav sürecine hazırlanmaya başladı. Eğitim öğretim yılının 1. dönemine ait ikinci ortak sınavların tarihleri, yapılan resmi açıklamayla kesinlik kazandı. Peki, ortak sınavlar hangi günlerde yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...
MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ NE?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönemin 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte tüm kademelerde sınav uygulamaları okullarda belirlenen plan doğrultusunda yapılacak.
NİSAN 2026 MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV TAKVİMİ
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
HAZİRAN 2026 MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TAKVİMİ
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
İkinci dönem sınavları için de takvim belirlendi. 7 Nisan 2026’da 6. sınıf Türkçe sınavı yapılacak. 8 Nisan 2026’da ise 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik sınavları yapılacak. 9 Nisan 2026’da 10. sınıf Matematik ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavları planlandı.
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Sınavların ilk dönemin sonuna doğru açıklanması bekleniyor.