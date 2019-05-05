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Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman alınacak? sorularının cevabını merakla araştırıyor. Yaz tatili yapacak öğrenciler için uzmanlar çeşitli önerilerde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaz tatili sürelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2019 Yaz tatil tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.
Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."
YAZ TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER
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