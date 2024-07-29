TBMM ne zaman tatile girecek, kaç gün ara verecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil dönemine ne zaman başlayacağı ve ne zaman yeniden toplanacağı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Meclis, çalışmalarını tamamladıktan ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini bitirdikten sonra tatile girmişti. Peki, Meclis bu yıl tatil yaptı mı, tatil ne zaman başlayacak ve çalışmalar ne zaman yeniden başlayacak? İşte bu konuyla ilgili merak edilen detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil tarihine dair araştırmalar yoğunlaşıyor. Yeni yasama döneminde Meclis'te ekonomi ve sosyal alanlarda önemli konular ele alınmaya devam edecek. Alınacak kararlar ve gerçekleştirilecek toplantılar yakından takip edilecek. Peki, "Meclis tatile ne zaman girecek ve TBMM'nin tatili hangi tarihte sona erecek?" İşte bu soruların yanıtları...
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
MECLİS NE KADAR SÜREYLE TATİL YAPABİLİR?
Meclis'in tatil süreleriyle ilgili TBMM tutanaklarında şu ifadeler yazıyor;
MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.