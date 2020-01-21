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HaberlerGündem

Meclis toplanamadı!

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. Meclis'in bugünkü oturumuna sadece TİP Genel Başkanı Erkan Baş katıldı

meclis
Ahmet Küçük

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Meclis'in bugünkü gündeminde, gündeme ilişkin milletvekillerinin söz alması bekleniyordu.

Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TEK BAŞINA

Meclis'in bugünkü oturumuna katılan tek isim TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

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MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI

Meclis'te 4'ü bağımsız 589 milletvekili bulunurken, sandalye dağılımı şöyle oldu: 

Adalet ve Kalkınma Partisi 290
Cumhuriyet Halk Partisi 139
Halkların Demokratik Partisi 61
Milliyetçi Hareket Partisi 49
İyi Parti 39
Saadet Partisi 2
Türkiye İşçi Partisi 2
Demokratik Bölgeler Partisi 1
Demokrat Parti 1
Büyük Birlik Partisi 1

 

 

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