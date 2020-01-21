TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Meclis'in bugünkü gündeminde, gündeme ilişkin milletvekillerinin söz alması bekleniyordu.
Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
TEK BAŞINA
Meclis'in bugünkü oturumuna katılan tek isim TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.
MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI
Meclis'te 4'ü bağımsız 589 milletvekili bulunurken, sandalye dağılımı şöyle oldu:
|Adalet ve Kalkınma Partisi
|290
|Cumhuriyet Halk Partisi
|139
|Halkların Demokratik Partisi
|61
|Milliyetçi Hareket Partisi
|49
|İyi Parti
|39
|Saadet Partisi
|2
|Türkiye İşçi Partisi
|2
|Demokratik Bölgeler Partisi
|1
|Demokrat Parti
|1
|Büyük Birlik Partisi
|1
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