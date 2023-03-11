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Medipol Başakşehir ile Beşiktaş 33. kez karşı karşıya gelecek

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş 33. kez karşı karşıya gelecek
AA

Başakşehir ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın karşı karşıya gelecek ve birbirlerine 33. kez rakip olacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı.

Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak.

Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KUPADA ÜÇ MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

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