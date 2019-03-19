Abdullah Avcı yönetiminde bir teknik tirektör takımı görüntüsü çizen Başakşehir, bu sene çok başarılı bir grafik çiziyor ligin 26. haftasını 58 puanla lider kapatan başakşehir milli maç arasını iyi değerlendirip Kayserispor deplasmanın daki beklenmedik puan kaybını telafi etmek istiyor.

İşte Başakşehirin maçları şöyle:

27. hafta: Başakşehir - Konyaspor

28. hafta: Beşiktaş - Başakşehir (D)

29. hafta: Başakşehir - Rizespor

30. hafta: Başakşehir - Göztepe

31. hafta: Sivasspor - Başakşehir (D)

32. hafta: Başakşehir - Ankaragücü

33. hafta: Galatasaray - Başakşehir (D)

34. hafta: Başakşehir - Alanyaspor

İLK YARIDAKİ SONUÇLAR

10. hafta: Konyaspor 0 - 1 Başakşehir (D)

11. hafta: Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

12. hafta: Rizespor 1 - 2 Başakşehir (D)

13. hafta: Göztepe 0 - 2 Başakşehir (D)

14. hafta: Başakşehir 0 - 1 Sivasspor

15. hafta: Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir (D)

16. hafta: Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

17. hafta: Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir (D)