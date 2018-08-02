Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli futbolcular, Türk futbolundaki tutku ve statlardaki atmosfere hayranlıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için her şeye sahip olduğunu belirten İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Türk insanının futbolu çok sevdiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'i "Çok etkileyici" şeklinde tanımlayan Napoleoni, "Buradaki insanlar futbol için yaşıyor ve futbolu çok seviyorlar. Böyle bir atmosfere ve bu kadar güzel stadyumlara sahip olmak UEFA EURO 2024'ü organize etmek için gereken en önemli şey." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız futbolcu Gael Clichy de Türkiye'de futbolun insanlar için önemine değinerek, "Ne zaman deplasmana gitsek stadyumların dolu olduğunu görüyoruz. Bazen, 'Futbol, Fransızlar veya İngilizler için her şeydir' derler. Ama bu cümleyi buradaki taraftarlar için kullanmak gerçekçi olur. Çünkü insanlar futbolu ve takımlarını çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.

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