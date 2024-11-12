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        Haberler Dünya Medvedev: Avrupalılar Trump sonrası gerginliği artırıyor | Dış Haberler

        Medvedev: Avrupalılar Trump sonrası gerginliği artırıyor

        ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durumu merak konusu olurken, Rusya'nın kritik ismi Medvedev'den önemli bir açıklama geldi. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Trump'ın seçilmesi sonrası Avrupalı siyasetçilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 'geri dönülmez bir noktaya' itmeye çalıştığını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:58
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        "Avrupalılar Trump sonrası gerginliği artırıyor"
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        Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupalı liderleri, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı tehlikeli bir şekilde tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

        Medvedev, Telegram'da Avrupalı siyasetçilerin ellerinden geldiğince Rusya ile çatışmayı 'geri dönülemez bir aşamaya itmeyi' hedeflediklerini yazdı ve Kiev'in Rusya içindeki hedeflere ateş etmek için ABD ve Avrupa'yı, uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uyardı.

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 7 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yapmıştı.

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