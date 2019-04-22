Meftune, yöresel yemek severlerin her dönem tercihlerinin başında geliyor. Mardin usulü meftune kurutulmuş sebzelerle, Diyarbakır usulü ise taze sebzelerle yapılıyor. Peki, meftune yemeği nasıl yapılır? İşte Meftune yemeğinin yapım aşaması...

MEFTUNE YEMEĞİ

Birçok yörede yapılmasından dolayı meftunenin tarifi ve malzemeleri yörelere göre değişiklik gösterebiliyor. Mardin usulü meftune kurutulmuş sebzelerle, Diyarbakır usulü ise taze sebzelerle yapılıyor. Yazın patlıcan, kışın ise kabak kullanarak her dönem ulaşabileceğiniz, dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz meftune yemeği sizi her haliyle büyüleyecek.

Malzemeleri:

Yarım kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti

1 su bardağı su, 1 kg patlıcan

6 adet domates, 3-4 adet sivri biber

(arzuya göre acı biber de olabilir)

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı tane sumak

4 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı un, tuz, un

Yapılışı:

Ete su ekleyip, düdüklü tencerede 15 dakika pişirin. Patlıcan ve domateslerin kabuklarını temizlemeden iri küpler halinde, biberleri halka doğrayın. Eti geniş ve derin bir tencereye alıp, üzerine sırasıyla patlıcan, domates, biber, tuz ve tereyağının yarısını ekleyin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte, 15 dakika pişirin. Patlıcanların kararmaması için tahta kaşıkla ara sıra hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde sumağa 1 çay bardağı sıcak su ekleyip 10 dakika dinlendirin. Suyu bir kaba süzüp, üzerine un ekleyip karıştırın. Unlu sumak suyunu yemeğin üzerine gezdirip, bir taşım daha pişirin. Meftuneyi servis tabağına alıp, üzerine dövülmüş sarımsak serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.

Püf noktası:

Diyarbakır’da pişen tencere yemekleri arasında “Meftune” ilk sıralarda yer alır. Meftune yemeğinde patlıcan yerine bakla veya kabak da kullanılmaktadır.