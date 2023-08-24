Megastar Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da izledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.
"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.
TARKAN'DAN SULTANLAR'A DESTEK
Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti. Ünlü sanatçı, seyircilerden büyük ilgi görürken bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de mücadeleyi izleyenler arasındaydı.