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Yiyecekleri daha kolay bir şekilde kesme, ayıklama ve soyma yöntemleri

Yiyecekleri pratik bir şekilde kesme, ayıklama ve soyma yolları sosyal medyada ilgi görüyor. İşte öğrendikten sonra 'Neden daha önce denemedim?' diyebileceğiniz kesme, ayıklama ve soyma yöntemleri

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  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Havuç, patates gibi sebzeleri soymak bazen zahmetli olabiliyor. TikTok'ta yemek içerikleri paylaşan bir kullanıcı, patatesleri daha hızlı soymak için pratik bir yöntem paylaştı.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    TikTok'ta 141 bin takipçisi olan Jennifer Abernathy, elini kaldırmadan ileri geri hareketlerle patatesleri soydu... 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Videoda tekniği gösteren Abernathy, "Patates soyacaklarının başlığının hareket etmesinin nedenini biliyor muydunuz? Çünkü sebzeleri soyarken sadece aşağı değil, yukarı da gidebilirsiniz. Böylece soyacağı sebzeden kaldırmadan hızlı bir şekilde sebzeleri soyabilirsiniz" dedi.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    TikTok kullanıcısının videosu viral olarak 8 milyondan fazla görüntülenme aldı. Ancak bazı internet kullanıcıları fikri mantıklı bulurken, diğerleri soyacağı el tarafına doğru hareket ettirmenin güvenli olmadığını düşünerek dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Vücuda pek çok yararı olan brokoliyi buharda ya da suda haşlamadan önce, genellikle parçalara ayırırız. Ancak sosyal medya uygulaması TikTok'ta popüler olan pratik bilgiye göre, bu işleme gerek yok. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Bunun için brokoliyi, sapları dışarıda olacak şekilde tersten tencereye bırakmak yeterli...
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Böylelikle pişirilen brokoliler daha kolay bir şekilde bölünecektir. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İşte böyle!
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ekmeği, tırtıklı tarafından değil de düz tarafından kesmeyi deneyin. Böylelikle kırıntıların daha az döküldüğünü göreceksiniz... 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Yumurtayı kaynatmaktan çok soyması zorluk çıkarmıştır hepimize... Haşlanmış yumurtayı soyarken çoğu zaman bir parça kabuk kalır çünkü... Ancak Twitter'da paylaşılan bir video sayesinde bu durum sorun olmaktan çıkıyor. 

     
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Twitter hesabı Back To Nature tarafından paylaşılan görüntülerde bir adam, önce yumurtayı haşladı, daha sonra bir bardağa koydu. İçine su koyduğu bardağı eliyle kapayan adam, ardından iyice salladı. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Daha sonra kabukları çatlamış yumurtayı eliyle sıktı ve yumurta kabuğundan 8 saniyede sıyrıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ananası kesip doğramanın zor olduğunu hepimiz biliyoruz. TikTok kullanıcısı Dillon Roberts'ın takipçileriyle paylaştığı yöntem ise "bunu nasıl daha önce düşünemedik" dedirtiyor.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    2019 yılında paylaşılan fakat hala popülerliğini koruyan ve 32 milyondan fazla izlenme alan bu yönteme göre ananasın üst kısmını kestikten sonra eliniz ile parçaları alıp kolaylıkla yiyebilirsiniz.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    John Noony, adlı internet kullanıcısı da ananas soymanın pratik yöntemini daha detaylı şekilde gösterdi.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Noony ilk önce ananasın sap kısmını eliyle sağa sola çevirerek çıkardı.

     
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ardından ananasın tabanını sert bir zemine hafifçe vurdu. 

     
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Daha sonra ise yan yatırarak sert bir şekilde elleriyle yuvarladı.

     
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    2 dakika kadar bu işlemi yaptıktan sonra ananası iyice yumuşatan Noony ananas parçalarını kolayca çekip aldı. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İşte böyle!
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Maydonoz, dereotu, nane gibi bitkileri ayıklaması vakit alabiliyor. Ancak bu yöntem sayesinde daha etkin bir şekilde bitkileri sapından ayırabilirsiniz. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Hemen hemen hepimizin evinde bulunan süzgeçi, deliklerinden geçirerek bitkiyi sapından ayırmak mümkün.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İşte böyle!
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Eğer derisi kalın bir balık satın aldıysanız bu yöntemle balığı derisinden ayırabilirsiniz. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Yapmanız gereken tek şey balığın üzerine sıcak su dökmek!
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ardından da kolayca balığı derisinden sıyırabilirsiniz. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İçinde bulunan onlarca minik tanesi gibi onlarca faydası bulunan narın yemesi zevkliyken ayıklaması da bir o kadar zor. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ayıklarken dağılan, suyu etrafa fışkıran narı bu yöntemle ayıklamak ise bu yöntemle oldukça basit.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Nar kesmek hepimizin kabusu olsa da doğru yöntemi kullanırsanız yapamayacağınız şey yok. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Narı düzgün bir biçimde kabuklarından ayırmak için önce narın üst kısmını kesin. Daha sonra portakal soyarken yaptığınız gibi kabuğuna beş veya altı tane çizik atın. Ardından nar kolayca parçalara bölünecek. İçerisindeki beyaz kabuğu çıkardığınızda da işlem tamamlanacak!
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İçine girdiği her yemeği lezzetli yapan, hem de sağlığa faydaları saymakla bitmeyen sarımsağı soymak biraz zahmetli olabiliyor. Ancak sizlere sarımsak soymanın çok basit bir yöntemi olduğunu söylesek ne dersiniz?
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Twitter kullanıcısı Valentina Pestilene tarafından paylaşılan yöntem sayesinde sarımsağı oldukça kolay bir şekilde kabuklarından ayırabilirsiniz. Sarımsağı kolayca soyabilmek için bıçağı sarımsağa batırıp sağ tarafa, yani boşluk olan kısma doğru ittirmek gerekiyor.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Daha sonra sarımsak kabuğundan bıçak ile beraber kolayca çıkıyor. İşte böyle! 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Yerken ağzımıza yüzümüze bulaştırırız diye dışarıda sipariş etmeye çekindiğimiz ama tadına doyamadığımız cupcake'i yemenin çok kolay bi yöntemi var.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İlk önce cupcake’in paket kağıdını çıkarın.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Daha sonra sonra keki ikiye bölün.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Ve bir parçasını cupcake’in üzerine yerleştirin.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    İşte cupcake'in doğru yeme şekli...
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Kivinizi ikiye ayırıp, kaşıkla yemek daha kolay olacaktır. Ama bu şekilde yemek istemiyorsanız, kabuğunu keserek kivinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Önce mandalina ve portakallarınızın kenar kısımlarını kesin. Daha sonra kabuğuna dik ve düz bir çizik attıktan sonra ikiye ayırın. Bu dahice yöntemle artık zorlanmanıza hiç gerek yok...
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Maydonozları ıslak ıslak küçük parçalamak zordur. İşte bu yüzden, ıslak maydonozlarınızı havluya sarark 10 dakika kadar bekletin. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Artık kuruyan maydonozlarınızı istediğiniz kadar küçük parçalara ayırabilirsiniz.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Pastaları eşit ve dağıtmadan kesemeyenlerdenseniz bu yöntem tam size göre. Önce pastanızın ortasındaki parçayı kesin ve kenara ayırın. Daha sonra bu iki parçayı sıkıştırın.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Bu işlemi tekrar tekrar yaptığınızda dikdörtgen dilim pastalar elde edebilirsiniz.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Karpuzu önce ikiye bölün. Daha sonra kabuklarıyla birlikte küp küp kesin. Böylece hem keserken hem de yerken zorlanmayacaksınız.
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Karpuzun bir diğer kesim yöntemi de oldukça kolay. Önce kenarlarını kesin ve kalan kabuklarını bitinceye kadar kesin. 
  • Meğer patatesi böyle soymak daha kolaymış... Sosyal medyada paylaştı

    Karpuzdan kalın kalın parçalar kesin. Daha sonra kestiğiniz bu parçaları da küp küp doğrayın.

    *Haberin görselleri sosyal medyadan servis edilmiştir. 

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