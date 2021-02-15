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Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında? İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler...

Britanya Kraliyet Ailesi gelini olarak tanınan Meghan Markle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Prens Henry ile evli olan Meghan Markle'ın ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklaması üzerine Meghan Markle'ın hayatı araştırılmaya başladı. Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında? İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler...

Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında? İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler...

Meghan Markle hayatı ve oynadığı diziler sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Bir süredir ABD'de yaşayan Meghan Markle ve Prens Henry ikinci bebeklerini açıkladı. Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında? İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler...

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Rachel Meghan Markle (d. 4 Ağustos 1981, Los Angeles),Amerikalı oyuncu ve manken, Sussex düşesi unvanını taşıyan Britanya Kraliyet Ailesi üyesi. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HENRY NE ZAMAN EVLENDİ?

Haziran 2016'dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017'nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018'in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı. 19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir. 6 Mayıs 2019 günü, genç çift tahtın yedincisi varisi olan Archie Mountbatten-Windsor isimli oğullarını kucaklarına almıştır.

MEGHAN MARKLE VE PRENSH HENRY KRALİYET AİLESİNDEN NE ZAMAN AYRILDI?

Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi. Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam etmekteler.

Mart 2020'de Düşes Markle'ın Disneynature belgeseli olan Elephant'ın anlatıcısı olacağı açıklandı. Belgeselden elde edilen gelir, Botsvana'daki fillere yardım etmek için Sınır Tanımayan Fil'e bağışlanacaktır.

Nisan 2020'de Meghan ve Harry, Amerika'daki COVID-19 salgını boyunca Los Angeles sakinlerine Project Angel Food tarafından hazırlanan yiyecekleri dağıtmaya gönüllü oldular.

MEGHAN MARKLE DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Tv dizileri

YılYapımRolNotlar
2002General HospitalJill1 bölüm[10][11]
2004Century CityNatasha1 bölüm "A Mind is a Terrible Thing to Lose" (season 1: bölüm 4)
2005CutsCori1 bölüm "My Boyfriend's Back" (season 1: bölüm 5)
2005Love, Inc.Teresa Santos1 bölüm "One on One" (season 1: bölüm 9)
20061 vs. 100Kendisi1 bölüm Mob member number 7
2006The War at HomeSusan1 bölüm "The Seventeen-Year Itch" (season 1: bölüm 17)
2006CSI: NYVeronica Perez1 bölüm "Murder Sings the Blues" (season 3: bölüm 7)
2006DeceitGwenTelevision movie
Deal or No DealKendisiHolder of Case #24; 34 bölüm[12]
2008Good BehaviorSadie ValenciaTelevision movie
200890210Wendy1 bölüm "We're Not in Kansas Anymore" (season 1: bölüm 1)
"The Jet Set" (season 1: bölüm 2)
2008'Til DeathTara1 bölüm "Joy Ride" (season 3: bölüm 2)
2008The ApostlesKelly CalhounTelevision movie
2009Knight RiderAnnie Ortiz1 bölüm "Fight Knight" (season 1: bölüm 14)
2009Without a TraceHolly Shepard1 bölüm "Chameleon" (season 7: bölüm 15)
2009FringeGenç FBI Ajanı Amy Jessup2 bölüm "A New Day in the Old Town" (season 2: bölüm 1)
"Night of Desirable Objects" (season 2: bölüm 2)
2009The LeagueTesadüf kız1 bölüm "The Bounce Test" (season 1: bölüm 2)
2010CSI: MiamiMemur Leah Montoya1 bölüm "Backfire" (season 8: bölüm 20)
2010The Boys & Girls Guide to Getting DownDanaTelevision movie
2011–2018SuitsRachel ZaneSeries regular (seasons 1–7),108 bölüm
2012CastleCharlotte Boyd/Uyuyan Güzel1 bölüm "Once Upon a Crime" (season 4: bölüm 17)
2014When Sparks FlyAmy PetersonHallmark Channel television movies
2016Dater's HandbookCassandra Brand

Film

YılFimmRolNotlar
2005A Lot like LoveUçaktaki yolcu
2010Remember MeMegan
2010Get Him to the GreekTatiana
2010The CandidateKatKısa film
2011Horrible BossesJamie
2012Dysfunctional FriendsTerry
2013Random EncountersMindyUK Title: A Random Encounter
2015Anti-SocialKirsten
2020ElephantAnlatıcıDisneynature film; credit: Meghan, The Duchess of Sussex[8]

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