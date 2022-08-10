Meghan ve Harry saraya geri mi dönecekler?

Beklediği çıkışı yapamadı iddia edilen çift ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İngiliz basınına göre, Kraliçe II. Elizabeth'in kendilerine kraliyet ailesinin Balmoral Kalesi'ndeki tatillerine katılmaları için bir davetiye göndermesinden sonra çift yeniden Birleşik Krallık'a dönebilir.