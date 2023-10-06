Mehmet Akif Ersoy'un konukları: Mustafa Sarıgül, Baturay Özdemir ve Reyhan Karaca Mehmet Akif Ersoy cuma geceleri, 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' isimli talkshow ile Habertürk TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ersoy'un bu akşamki konukları, Mustafa Sarıgül, Baturay Özdemir ve Reyhan Karaca olacak

Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:40 facebook

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