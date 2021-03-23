Mehmet Ali Erbil:16 şişe serum alıyorum

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören Erbil, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Önceki gün rutin kontrolü için yine hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü şovmen, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"BEN YİNE HASTANEDEYİM"

"Ben yine hastanedeyim" diyen Erbil, "Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan 'Abla' diyorum" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ"

Fenerbahçeli olma hikayesini de anlatan Mehmet Ali Erbil, "Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye futbolcu Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok" dedi.

Canlı yayına katılmak için istek gönderen erkek takipçilerini reddeden şovmen, "Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

"TELEVİZYONA DÖNECEĞİM"

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren Erbil, "Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba" sözleriyle sevenlerine müjdeyi de vermiş oldu.

BABASININ OĞLU

Erbil, kendisini ziyaret eden çocukları Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Paylaşımda, ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekmişti. Takipçileri baba-oğulun benzerliğiyle ilgili yorumlarda bulunmuştu.

"SEVİYORUM MERKEZ"

Yasmin Erbil de babası ve kardeşinin bu fotoğrafını, "Seviyorum merkez" notuyla yayınlamıştı.

4 KEZ EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.

İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in evliliği 4 yıl sürdü. Bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

Ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile dünya evine girdi. Ünlü şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil, ardından 2001-2003 yılları arasında Sedef Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

Oyuncu, son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Erbil'in bu evliliğinden de Ali Sadi dünyaya geldi.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de objektiflere takılan Mehmet Ali Erbil, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' demişti.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

- Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

- Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.