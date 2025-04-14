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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil uyardı: Şikâyet ederseniz sevinirim - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil: Bu hesap sahtedir

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendi adına açılan TikTok hesabıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:52
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        Uyardı: Şikâyet ederseniz sevinirim
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        Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Mehmet Ali Erbil'in adına sahte bir TikTok hesabı açıldı.

        Hesabı gören ünlü şovmen takipçilerini uyararak; "Bu hesap sahtedir ve benimle alakası yoktur. Şikâyet ederseniz sevinirim" dedi.

        YEMEĞE ÇIKTILAR

        Öte yandan 2005'te evlenen ve 2011’de yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le Tuğba Coşkun, oğulları Ali Sadi ile birlikte yemeğe çıktı.

        Mehmet Ali Erbil, eski eşi ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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        #Mehmet Ali Erbil
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